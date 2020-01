No SNS só há projectos-piloto contra a violência. Amadora-Sintra instalou “botões de pânico”

O Ministério da Saúde anunciou há meio ano que tinha avançado com “um projecto inovador” para diminuir os casos de violência contra profissionais de saúde em dois centros de saúde (Brandoa e Venda Nova) e no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), nos arredores de Lisboa. O projecto incluiu um grupo de participantes que propôs soluções inovadoras que, a partir de então, iriam ser testadas no terreno, “prevendo-se a sua aplicação ainda este ano [2019] e sua generalização a outros pontos do país”, explicou.

