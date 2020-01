Duarte Lima: Ministério Público brasileiro confirma envio de processo para Portugal

A Procuradoria-geral da República brasileira foi chamada a pronunciar-se sobre o Habeas Corpus interposto por Duarte Lima, junto do Supremo Tribunal Federal, onde este se opunha à realização, em Portugal, do seu julgamento pelo alegado homicídio de Rosalina Ribeiro.

Segundo o jornal i, a subprocuradora-geral da República brasileira, Cláudia Sampaio Marques, considera que o processo do homicídio de Rosalina Ribeiro deve ser enviado para a justiça portuguesa para que Duarte Lima seja efectivamente julgado em Portugal.

Cláudia Marques alega que se Duarte Lima quisesse ter as garantias da lei brasileira, nomeadamente um julgamento por tribunal de júri, não deveria ter fugido do país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A arguição perde consistência na medida em que o paciente optou por evadir-se do distrito da culpa e furtar-se à aplicação da lei penal brasileira, obstaculizando por vontade própria sua submissão a julgamento em plenário do Júri”, lê-se num documento assinado poucos dias antes do Natal onde a subprocuradora-geral da República considerou que há fundamentos para a transferência do processo de Saquerema para Lisboa e conclui pela não aceitação do Habeas Corpus de Duarte Lima.

Ainda de acordo com o jornal i, a Procuradoria-Geral da República portuguesa ainda não recebeu nenhum pedido de transferência, por parte da Justiça brasileira, do processo da morte de Rosalina Ribeiro para Portugal.

Duarte Lima está actualmente preso na Carregueira no âmbito do processo BPN /Homeland.