Já foi sorteada a chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira. Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 62 milhões de euros, mas como não houve nenhum apostador a acertar na chave vencedora, o jackpot sobe para 75 milhões de euros no sorteio da próxima terça-feira.

Chave vencedora: 5-15-20-36-47

Estrelas: 8 e 12

M1lhão: MDB 34805