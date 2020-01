Como vamos resolver o problema dos sem-abrigo?

O PÚBLICO entrevistou ontem Henrique Joaquim, Gestor da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo. Segundo o capítulo português do “Thematic Report on National Strategies to fight homelessness and housing exclusion”, publicado em 2019 pela European Social Policy Network, ainda há um longo caminho a percorrer no nosso país neste domínio. Só em 2017 foi adotada uma estratégia integrada. Há apenas um inquérito (de 2018) que apesar de prever ser periódico não sabemos quando será repetido. A prevenção é incipiente e repousa em alguns programas dispersos. Uma vez na rua, as pessoas são ajudadas numa lógica assistencialista, que consiste na distribuição de comida e roupa, por vezes cuidados médicos básicos. Não há uma política integrada que dê prioridade à habitação, mas esta parece ser – felizmente – uma preocupação de Henrique Joaquim, que fala das estratégias Housing First que estão já a ser adotadas pelas autarquias de Cascais, Leiria e Lisboa.

Continuar a ler