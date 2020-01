Tribunal exige que Ministério da Administração Interna divulgue dados sobre vistos gold

O Tribunal Administrativo de Lisboa deu provimento a uma acção instaurada pela Transparência e Integridade a exigir que o Ministério da Administração Interna (MAI) divulgue dados sobre o esquema de atribuição de Vistos Gold.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Transparência e Integridade (TI) refere que a acção foi interposta em Abril de 2018 contra o Ministério da Administração Interna que por decisão, em Novembro, do tribunal administrativo, tinha dez dias para prestar a informação em falta, mas que ainda não a entregou à TI.

Para a vice-presidente da Transparência e Integridade, Susana Coroado, “esta sentença confirma o direito elementar dos cidadãos a questionarem os seus Governos e a acederem a informação de relevante interesse público — um direito que o Ministério da Administração Interna nos nega reiteradamente há quase dois anos”.

Segundo a TI, que faz parte da rede global de Organizações não Governamentais (ONG) anticorrupção Transparency International, as informações solicitadas são importantes dado que a atribuição dos vistos Gold tem “levantado críticas e sinais de alarme do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e mais recentemente do Comité Económico e Social Europeu, pelos riscos de corrupção, branqueamento de capitais e até de segurança que colocam”.

O pedido de acesso à informação feito pela TI é referente a dados como Autorizações de Residência para Investimento (ARI), número total de vistos por distribuição geográfica, por nacionalidade e por área de actividade.

A associação quer ainda ter acesso ao número de investimentos realizados por empresas, número de postos de trabalho criados e quantos foram os pedidos recusados ou cancelados desde o início dos programas, discriminado por país de origem dos requerentes.

