Rui Rio acredita que vence liderança do partido na primeira volta

O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou esta sexta-feira acreditar numa vitória nas eleições de dia 11, “eventualmente até na primeira volta”, notando que, se perder, “não há desespero nenhum”.

“A vitória não é garantida em eleição nenhuma, portanto aqui também não é. O que eu penso é que o mais normal é ganhar, eventualmente ganhar até à primeira volta. Mas, se não ganhar, não há desespero nenhum. É o que os militantes entenderem”, disse o actual presidente social-democrata, em declarações aos jornalistas à margem de um encontro com a Comissão de Honra Distrital do Porto, na qual destacou a presença de várias personalidades independentes.

Quanto ao encontro desta sexta-feira entre o PS, o BE e o PCP com vista à aprovação do Orçamento de Estado, Rui Rio lembrou que os socialistas deixaram clara a intenção de uma “governação à esquerda”, frisando não ter pedido “margem nenhuma” para negociações com o PSD.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta quinta-feira, o líder do PSD revelou que divulgará na próxima terça-feira a posição do partido em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentado pelo Governo socialista. A posição do PSD será oficializada depois das “pequenas jornadas parlamentares” do PSD agendadas para dia 7, na Assembleia da República, sobre o documento.

O líder social-democrata disse ainda aos jornalistas que já estudou a proposta do Governo do Orçamento do Estado naquilo que lhe “é possível estudar, um pouco do ponto de vista técnico, bastante do ponto de vista político”. Rui Rio ressalvou que no debate da especialidade, que se seguirá à votação na generalidade, é que estarão disponíveis “todos os pequenos pormenores no âmbito do articulado da Proposta de Lei” para um debate mais aprofundado.

As eleições directas do PSD decorrem a 11 de Janeiro. Na corrida à liderança do número 9 da Rua de São Caetano estão o ex-líder da bancada do PSD Luís Montenegro, o actual presidente do PSD, Rui Rio, e o actual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.