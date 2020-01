Orçamento negociado à esquerda: quatro temas em cima da mesa

Aumentos nas pensões mais baixas, redução do IVA na electricidade de acordo com escalões de consumo, retirada dos dependentes da fórmula de cálculo do complemento solidário para idosos e valorização do trabalho por turnos são quatro dos temas que preencherão as reuniões agendadas entre dirigentes do Bloco de Esquerda e do PCP com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Finanças, Mário Centeno.

