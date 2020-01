De uma tragédia ambiental à música: o melhor da fotografia portuguesa está no Barreiro

Por estes dias, quem estiver no Barreiro pode conhecer melhor o trabalho fotográfico de Paulo Pimenta (fotojornalista do PÚBLICO), Mário Cruz, Fernando Martins e Pauliana Valente Pimentel. Estão em exposição, respectivamente, as séries É Só Mais Dez Minutos, Living Among What's Left Behind, Release the White Rabbit e Ask the Kids, que reflectem a "aposta na qualidade, diversidade e diferentes linguagens estéticas" da organização, o munícipio do Barreiro, que, pelo quinto ano consecutivo, dedica parte parte da sua programação à divulgação e ensino da arte fotográfica.

Paulo Pimenta apresenta uma selecção de imagens que reflecte vários anos de trabalho fotojornalístico pelos percursos nacionais e internacionais da cultura, com destaque para os festivais de Verão e os seus momentos de apoteose. Mário Cruz, premiado pelo World Press Photo com o trabalho que exibe agora no Barreiro, revela a tragédia humana e ambiental visível a partir das margens do rio Pasig, em Manila. Fernando Martins transporta-nos até Londres, cidade onde, durante cinco anos, registou a atmosfera "sombria" e "claustrofóbica" que se esconde por detrás dos bilhetes postais da capital inglesa. Ask the Kids, de Pauliana Valente Pimentel, por sua vez, propõe uma série de retratos de jovens portuenses que "ultrapassam as questões de género e que vão para além do binário", realizados no contexto de uma residência artística que realizou na cidade.

Todas as exposições, à excepção da de Mário Cruz (que termina a 2 de Fevereiro), podem ser visitadas até dia 19 de Janeiro, nas galerias Amarela, Branca e Vermelha do Auditório Municipal Augusto Cabrita. Em edições anteriores estiveram também em exposição os trabalhos de fotógrafos como Daniel Rodrigues, Augusto Brázio, Pepe Brix, Rita Carmo, entre outros.