Começar um 2020 #p3top entre plantas

Novo ano, vida nova — ou vida velha, feita nova. Por muitas resoluções que se tomem, há coisas que não se deitam fora. Este desafio é para todos: para quem não rega o vaso na sala desde 2019 e para quem já fotografou as plantas no quarto dez vezes só em 2020. Os que as conseguem manter vivas dizem que cuidar de cada uma delas é relaxante; faz esquecer as selvas de betão do outro lado da janela e, há quem garanta (sentado no meio de centenas de folhas), também vicia.

Gostamos de flores, ervas daninhas, árvores e arbustos, mas queremos mesmo conhecer os espécimes que guardas aí em casa. Fotografa-as e publica no Instagram com a etiqueta #p3top. Vamos destacar regularmente as imagens de que mais gostamos aqui e na nossa conta.