As masmorras dos CTT

Desde que foram privatizados que os CTT deixaram de cumprir a sua função de levarem aos destinatários a correspondência em tempo normal. Além de destruírem os postos que cobriam a cem por cento todas as aldeias do país, restringiram os centros de distribuição aos aglomerados citadinos. Mas nem estes estão bem servidos: o correio não é distribuído diariamente, só o é de longe, em longe, quando aos senhores que mandam lhes dá na real gana. A correspondência mantém-se presa, sem culpa formada, nos postos de distribuição que servem de masmorras, chegando a demorar a entrega para cima de quinze dias. Uma autêntica vergonha que devia ser denunciada por quem tem o poder de o fazer, mas não o faz. A ANACOM diz que não recebe protestos nem denúncias que devem ser feitos à sede dos CTT em Lisboa. Mas estes já responderam a dizer que não têm nada com isso, deixando os centros de distribuição à rédea solta, adiando-se, assim, um serviço pago à cabeça, mas não efectuado em tempo razoável.

E chego, tristemente, a esta constatação: dantes era raro o dia em que não tinha nada na minha caixa do correio, agora é raro o dia em que tenho correio. Só me admira que nenhum português, nenhuma classe profissional, nem as redes sociais se incomodem com isso e não arranjem maneira de protestar. Creio haver mais que razão para que o contrato de privatização que não cumpre os mínimos, seja reavaliado e tudo volte à normalidade dos bons tempos antigos.

Artur Gonçalves, Sintra

O Malhadinhas

O ministro Santos Silva, que no Governo de Sócrates gostava de malhar na direita, agora vem malhar nos empresários portugueses. No artigo e na análise do director Manuel de Carvalho no PÚBLICO de segunda-feira, poderemos inferir que realmente a gestão profissional e eficiente dos empresários portugueses, salvo uma mão cheia deles, está muito aquém do desejável. Será por incompetência, por falta de apoios governamentais, por carga excessiva de impostos, por deficiente qualidade da mão-de-obra ou das tecnologias, a verdade é que há mais comerciantes que sobrevivem do que empresários que se evidenciam. Cabe ao ministro, como tal, analisar dentro do seu próprio governo que meios são necessários para projectarem os nossos empresários.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paraísos fiscais

O crescimento da importância dos activos intangíveis, sobretudo associados às grandes multinacionais tecnológicas facilitaram o aumento da fuga e evasão fiscais, com largos prejuízos para os cofres públicos. Para combater este problema, a OCDE defende uma de duas soluções. A primeira passaria procurar encontrar variáveis mensuráveis da actividade da empresa, em cada país, e taxa-la proporcionalmente. A segunda opção recomendada seria a criação de um imposto mínimo, com base nas receitas destas gigantes tecnológicas. Infelizmente, a escala da “guerra” comercial, entre EUA, China e UE deverá adiar a tomada de qualquer decisão relevante. No entanto, um passo em frente, nesta matéria, poderia significar um ano de 2020 muito mais positivo para os cidadãos.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim