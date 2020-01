Qassem Soleimani, o “homem mais poderoso do Médio Oriente”

Qassem Soleimani, 62 anos, era muito mais do que um general. Comandava desde 1998 a Força al-Quds, dos Guardas da Revolução, responsável pela acção militar no estrangeiro e pelas operações clandestinas. Foi o principal estratega da irradiação iraniana no Médio Oriente. Redesenhou os cenários geopolíticos da região. Era o segundo homem mais poderoso do Irão, a seguir ao ayatollah Ali Khamenei. Com a guerra síria, tornou-se uma estrela mediática.

Continuar a ler