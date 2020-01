Um encontro com Hitler

No ano de 1932 um homem resolve entrar no seu café favorito em Munique apenas para o encontrar lotado com membros da primeira tropa de choque do Partido Nazi, as SA, conhecidas pelos desacatos que provocavam em lugares públicos para se poderem entregar aos seus festivais de violência gratuita. Ato contínuo, o homem abandona o café e decide entrar num outro estabelecimento na mesma rua, algumas portas depois. Depois de instalado, passa os olhos pelo salão e é surpreendido por uma mesa onde o próprio Adolf Hitler lancha descansado na companhia de dois ou três dos seus correligionários.

