Primeiro-ministro da Macedónia do Norte demite-se

O primeiro-ministro da República da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, demitiu-se nesta sexta-feira, abrindo caminho para um novo Governo interino ser nomeado para organizar as eleições legislativas antecipadas.

A renúncia de Zoran Zaev foi entregue ao Parlamento e aos deputados que pretendem votar ainda esta sexta-feira um gabinete interino de técnicos que organizará as eleições, marcadas para Abril, explicou o porta-voz do Governo, Muamed Hoxha, à agência de notícias Associated Press.

Zaev pediu eleições antecipadas, observando a sua “decepção e indignação” com o fracasso da União Europeia (UE) em iniciar negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia no ano passado.

A França, apoiada pela Dinamarca e pela Holanda, opôs-se fortemente às negociações de adesão, pedindo uma revisão dos procedimentos da UE para a admissão de novos membros.

Na Macedónia do Norte, onde o primeiro-ministro pôs todo o seu peso político na balança para fazer avançar o seu país no caminho europeu, a decepção foi particularmente dura.

Após o bloqueio europeu, o primeiro-ministro social-democrata anunciou a convocação de eleições legislativas antecipadas em 12 de Abril, a fim de pedir aos eleitores que validassem a sua estratégia política.

Zoran Zaev assinou a sua demissão para dar lugar, de acordo com a lei, a um Governo responsável pela condução dos assuntos correntes até às eleições, indicou o seu gabinete à agência de notícias AFP.

Esse Governo técnico, que reúne coligação maioritária e oposição, deve ser dirigido por Oliver Spasovski, ministro do Interior no Governo de Zaev.

O Governo social-democrata de Zoran Zaev assumiu o cargo em 2017.