Ordem de Trump para matar general Soleimani reacende debate sobre lei de 2001

Uma semana depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001 contra as Torres Gémeas e o Pentágono, nos Estados Unidos, o Presidente norte-americano, George W. Bush, recebia do Congresso carta-branca para atacar a Al-Qaeda e quaisquer “forças associadas” à rede terrorista de Osama bin Laden.

Aprovada com apenas um voto contra entre as centenas de congressistas e senadores do Partido Republicano e do Partido Democrata, a lei 107-40 foi servindo de justificação a Bush, e aos seus sucessores, Barack Obama e Donald Trump, para ordenarem ataques sem ouvirem o Congresso. Ao todo, Bush e Obama citaram 37 vezes a lei de 2001 para ordenarem ataques na Somália, no Iémen, no Afeganistão, na Síria ou no Iraque, incluindo operações contra o Daesh e as milícias Al-Shabaab, em anos mais recentes.

Em 2015, quando os Estados Unidos começaram a apoiar a coligação liderada pela Arábia Saudita na guerra no Iémen, foi a lei 107-40 que o Presidente Obama citou para dar a ordem. No ano passado, o Congresso norte-americano uniu-se para tirar ao Presidente Trump a autoridade para manter o envolvimento dos Estados Unidos no Iémen, mas essa rara demonstração de união bipartidária teve um fim previsível – foi vetada na Sala Oval e ficou-se pelo simbolismo.

Usada contra o Irão

Nos últimos meses, a lei de 2001 que muitos congressistas de ambos os partidos contestam, mas que nunca quiseram emendar para limitar os poderes dos Presidentes norte-americanos recebidos após o 11 de Setembro, foi recuperada e tem sido usada como instrumento de pressão sobre o Irão.

No Verão do ano passado, o jornal New York Times noticiou que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, começou a defender perante os congressistas que o Presidente Trump tem carta-branca para lançar ataques contra o Irão ou contra dirigentes de topo do regime iraniano, como o general Qassem Soleimani, assassinado num ataque com mísseis na madrugada de sexta-feira nas imediações do aeroporto de Bagdad, no Iraque.

Essa carta-branca, defendeu Mike Pompeo, foi passada quando o Congresso aprovou aquela lei em 2001, num ambiente de pânico e sede de retribuição que envolvia o país por essa altura.

Muitas das questões sobre o uso da força contra o Irão, que surgiram após o ataque contra o general Soleimani, estão ligadas àquela lei aprovada em 2001 pelo Congresso norte-americano com apenas um voto contra – o da congressista Barbara Lee, do Partido Democrata.

Um ano depois, em Outubro de 2002, o Congresso autorizou o Presidente George W. Bush a ordenar o ataque e a invasão do Iraque. Era o culminar de uma intensa campanha da Casa Branca para convencer congressistas e cidadãos de que o ditador Saddam Hussein mantinha uma secreta e profunda ligação de anos à rede terrorista Al-Qaeda – afinal, era essa suposta ligação que permitia a Bush invocar a lei de 2001 para atacar o Iraque.

A ideia de que o fundamentalista Osama bin Laden colaborava com o Governo secular iraquiano para matar norte-americanos no Médio Oriente e nos Estados Unidos foi posta em causa na época por alguns especialistas em contraterrorismo. Mas só viria a ser desmontada em 2006, quando a Comissão de Serviços Secretos do Senado norte-americano divulgou as conclusões de uma investigação sobre os meses que antecederam a invasão do Iraque, em Março de 2003.

No relatório final, os nove senadores do Partido Republicano e os oito do Partido Democrata concordaram que não havia provas da suposta colaboração entre o Iraque e a Al-Qaeda, uma rara demonstração de união partidária que não se estendeu a todas as conclusões – enquanto os republicanos atribuíram as culpas aos serviços secretos por terem passado informações erradas ao Presidente Bush, os democratas não ficaram satisfeitos com o atestado de inocência passado à Casa Branca.

Críticas e pouca acção

As reacções em Washington ao ataque ordenado pelo Presidente Trump na madrugada de sexta-feira não foram muito diferentes daquilo que se esperava no actual ambiente de divisão na política norte-americana. Do lado do Partido Republicano, elogios à decisão de Trump; do lado do Partido Democrata, receios de que a situação fique fora de controlo e que os Estados Unidos se vejam novamente mergulhados numa guerra sem fim à vista.

Apesar das promessas de retirada dos vários conflitos no Médio Oriente, o Presidente Trump ordenou, esta sexta-feira, o envio de mais 3500 soldados norte-americanos para a região, onde vão ficar pelo menos dois meses na sequência do ataque contra o general iraniano e a invasão da embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, na noite da passagem de ano.

“O Presidente Trump agiu de forma decisiva e preventiva para frustrar um plano dirigido a cidadãos norte-americanos. Em relação ao que vai acontecer no futuro, deve ficar claro para o Irão que o Presidente Trump não vai ficar sentado se os nossos cidadãos e interesses forem ameaçados”, disse o senador Lindsey Graham, do Partido Republicano, um dos mais fervorosos apoiantes de Trump.

A líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, acusou Trump de pôr em risco a vida de cidadãos norte-americanos com o assassínio do general iraniano, e sublinhou que o ataque foi ordenado “sem uma autorização para o uso de força militar contra o Irão e sem que o Congresso tenha sido ouvido”.

E é aqui que encaixa a pressão da Casa Branca sobre o Congresso, noticiada pelo New York Times em Junho do ano passado. Nessa altura, seis meses antes do assassínio do general Soleimani, o secretário de Estado norte-americano disse aos congressistas que tinham sido detectadas “ligações alarmantes” entre o Irão e a Al-Qaeda – a ligação que permitiria ao Presidente invocar a lei de 2001 para atacar o Irão.

A resposta da Câmara dos Representantes chegou sob a forma de uma proposta de lei que proibia o Presidente de invocar a lei de 2001 para atacar o Irão, aprovada com votos do Partido Democrata e do Partido Republicano. Mas o documento foi chumbado quando chegou ao Senado, com a maioria dos republicanos a recusarem-se a pôr um travão aos poderes do Presidente Trump para lançar ataques contra o Irão sem consultar o Congresso.

“O Presidente deixou absolutamente claro que não está interessado em começar uma guerra com o Irão”, disse na altura o líder da maioria do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell. “Toda a gente devia respirar fundo.”