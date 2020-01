Um morto e dois feridos graves após ataque com um faca nos arredores de Paris

Um homem feriu matou um pessoas e fez várias feridos, dois dos quais estão em estado grave, num ataque com uma faca que ocorreu esta sexta-feira, por volta das 14 horas locais (13h em Portugal Continental) num parque da cidade de Villejuif, nos arredores de Paris. O homem foi, entretanto, abatido pela polícia.

A polícia francesa confirmou no Twitter a existência da operação, mas não revelou detalhes, mas pediu população para se afastar da zona.

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) January 3, 2020

De acordo com o jornal Le Figaro está no local uma equipa de minas e armadilhas.

O mesmo jornal francês acrescenta que o secretário de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez, deverá deslocar-se ao local do incidente ainda esta tarde.