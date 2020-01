Autoridades eleitorais espanholas ordenam destituição de Quim Torra

A Junta Eleitoral Central (JEC) decretou esta sexta-feira a destituição de Quim Torra do cargo de deputado no parlamento catalão, o que implicará o fim do seu mandato como presidente do governo autonómico da Catalunha, uma vez que a chefia do executivo está reservada a deputados.

A deliberação surge em resposta a uma queixa do Partido Popular, do Vox e do Cidadãos, no seguimento da condenação de Torra a um ano e meio de inabilitação do exercício de cargos públicos pelo crime de desobediência. Em causa esteve a recusa do líder catalão em retirar símbolos independentistas (como os laços amarelos de apoio a políticos presos) expostos em edifícios públicos durante a campanha para a legislativas de Abril de 2019.

A destituição de Torra do cargo de chefe do Executivo tem agora de ser confirmada pelo parlamento catalão, onde os independentistas estão em maioria, e é passível de recurso ao Supremo espanhol, embora sem efeitos suspensivos, explica o El País.

A decisão do órgão fiscalizador de eleições e de campanhas eleitorais em Espanha, que contou com sete votos favoráveis e seis contra, vem por em causa o actual quadro político na Catalunha e introduzir um novo factor de incerteza quanto à tomada de posse do Governo espanhol de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias.