General iraniano morto em ataque aéreo ordenado por Trump no aeroporto de Bagdad

O general iraniano Qasem Soleimani foi morto na madrugada desta sexta-feira no aeroporto de Bagdad, no Iraque, num ataque ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O general de 62 anos é um dos mais poderosos comandantes militares no Médio Oriente.

Após o ataque, o líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei reagiu dizendo que “os criminosos podem esperar uma vingança suprema”. E anunciou três dias de luto nacional. No Twitter, Donald Trump publicou uma bandeira norte-americana, sem qualquer comentário.

No mesmo ataque morreu também o “número dois” da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], indicaram as autoridades. Segundo fontes oficiais da segurança iraquiana, pelo menos oito pessoas foram mortas no ataque, três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, disse no Twitter que “o acto de terrorismo internacional dos Estados Unidos, assinalando e assassinando o general Soleimani – a força mais competente a lutar cotra o Daesh, al Nusrah, Al Qaeda e mais – é extremamente perigosa e uma escalada insensata”. “Os Estados Unidos têm total responsabilidade por todas as consequências desta aventura desonesta”, escreveu ainda.