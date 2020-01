“A morte de Soleimani não apaga a capacidade iraniana de confrontar os EUA directamente”

Em vez de garantir a segurança do pessoal diplomático e militar norte-americano no Golfo Pérsico, o assassínio do general Qassem Soleimani pode fazer com que estas pessoas corram riscos ainda maiores, diz Kaleigh Thomas, especialista em Segurança no Médio Oriente do Centro para uma Nova Segurança Americana (CNAS), em Washington. Além disso, o Iraque pode pedir às tropas americanas para sair do país.

