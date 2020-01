Dieta mediterrânica eleita como a melhor para 2020

E se nas suas resoluções de ano novo está a de comer melhor, saiba que, pelo terceiro ano consecutivo, a revista online US News & World Report, classificou a dieta mediterrânica como a melhor dieta para seguir se o que o preocupa é a sua saúde. Esta também está no topo do ranking para quem quer ter uma alimentação mais saudável, é ainda a mais fácil de seguir, a melhor para os diabéticos e também para os que querem ter uma alimentação à base de vegetais.

A dieta mediterrânica tem como características a menor ingestão de carne vermelha, açúcares e gorduras saturadas e, em contrapartida, consumir mais vegetais, frutos secos e grãos integrais.

A dieta flexitariana, que se caracteriza pela possibilidade de comer carne e peixe, mas só de vez em quando, estava na terceira posição deste ranking há um ano, mas subiu para segundo e empatou com a dieta DASH, criada no final dos anos 1990, nos EUA, a pensar nos doentes hipertensos (com baixo teor de colesterol, produtos açucarados, gordura total e saturada, mas rica em hortofrutícolas e lacticínios magros).

O painel que faz este ranking anual é constituído por nutricionistas, consultores dietéticos e médicos especializados em diabetes, saúde cardíaca e perda de peso. Ao todo são 25 membros que pontuaram 35 dietas em sete áreas, incluindo facilidade de adesão, probabilidade de perda de peso significativo a curto e longo prazo e eficácia contra doenças cardiovasculares e diabetes.

Segundo a editora Angela Haupt, da U.S. News & World Report, para cada objectivo há uma dieta diferente. “Os rankings de melhores dietas para 2020 fornecem aos consumidores as informações e dados necessários para tomar uma decisão informada que os ajude, juntamente com informações de seu médico ou outro profissional médico, a escolher o melhor plano.” Conhecer as diferentes dietas permite que os interessados possam fazer uma escolha que reflicta o seu estilo de vida, bem como as suas preferências.