Pelas ruas de Palermo, entre cheiros, sons e sabores

Palermo é uma cidade cheia de vida. Sente-se nas ruas, onde há sempre alguém à janela, pessoas que caminham ou que se cruzam connosco, gente a conversar em esplanadas. Também no interior dos autocarros, onde jovens com rostos semelhantes aos que vemos constantemente nas séries norte-americanas de televisão sobre Nova Iorque, falam alto e gesticulam uns com os outros. E nos rostos de gente de tantas origens que vemos em cada olhar que deitamos, em qualquer ponto de uma cidade com mais de 700 mil habitantes.

