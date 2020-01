Comboio histórico a vapor volta ao Vouga para última viagem

"As carruagens são surpreendentes, com bancos de madeira envernizados e detalhes deliciosos no seu interior, destacando-se, no entanto, os varandins de ferro nas extremidades onde muitos passageiros preferem viajar. Mas a estrela da composição é a velha Mallet E214 que desde as 7h00 da manhã de um sábado invernoso desperta a curiosidade de quem passa pela estação de Aveiro. Está devidamente acesa e as bielas, as rodas, os cilindros estão bem lubrificados. A pressão do vapor é a necessária e de vez em quando solta uns prolongados silvos com que saúda os comboios que passam nas linhas vizinhas, sejam um suburbano do Porto, um Intercidades ou o Alfa Pendular.”

Assim começa a reportagem de Carlos Cipriano publicada em Dezembro no PÚBLICO sobre a primeira viagem que assinalou o regresso do Vouguinha a vapor em viagem histórica. Nos planos, estavam previstas três viagens de Natal (uma delas só para trabalhadores da CP), com a última a decorrer a 21 de Dezembro. Mas, "devido às condições climatéricas adversas que afectaram a Linha do Vouga”, esta foi cancelada. Por fim, este sábado, 4 de Janeiro, cumprir-se-á esta “circulação extraordinária”.

"É uma viagem no tempo”, garante a CP, referindo-se a esta “antiga locomotiva a vapor, construída pela casa alemã Henschel & Sohn e três carruagens dos primeiros anos do século XX”.

A viagem tem início em Aveiro e vai até Macinhata do Vouga, com “animação a bordo com grupo de música e cantares tradicionais da região” e visita ao Museu Ferroviário.

Todos os que tinham bilhete para 21/12 poderão agora realizar a viagem.

Bilhetes: Adulto 30€, criança 16,50€ (4 aos 12 anos inclusive). As viagens de ligação a Aveiro têm 30% de desconto nas viagens de longo curso. Mais informações na página da viagem no site da CP.