Atirou moedas ao motor do avião para desejar boa sorte. Teve de pagar 15 mil euros

Dois yuans valeram-lhe o pagamento de 120 mil. Pouco antes de embarcar naquela que teria sido a sua primeira viagem de avião, Lu Chao, um chinês de 28 anos, atirou algumas moedas para dentro de um dos motores do aparelho para desejar boa sorte durante o voo, previsto para sair daí a pouco do aeroporto de Anqing Tianzhushan, no Leste da China.

A equipa de assistência em terra, no entanto, acabou por encontrar duas pequenas moedas de um yuan (cerca de 0,13€ cada) no chão, junto ao motor, e ordenou a evacuação do avião enquanto procurava por mais, acabando por determinar o cancelamento do voo.

“Independentemente do tamanho, qualquer peça de metal [que] caísse dentro dos motores iria danificar as lâminas das turbinas em rotação a alta velocidade”, aponta Zhang Qihuai, especialista jurídico no sector de aviação chinês, ao Beijing Youth Daily, citado pelo Telegraph. “As peças partidas podem causar um incêndio no motor, levar à ruptura do tubo de óleo e fazer com o que os motores parem, colocando em risco a segurança aérea.”

O incidente remonta a Fevereiro do ano passado e a queixa, apresentada pela companhia área, Lucky Air, chegou ao tribunal em Julho, mas só recentemente é que o caso foi tornado publico, conta a BBC.

A superstição – que leva algumas comunidades chinesas a acreditarem que o gesto de atirar moedas a aviões pode trazer sorte às famílias ou ajudá-las a superar obstáculos – é actualmente ilegal no país e os infractores enfrentam até dez dias de detenção e multas de 500 yuans (pouco mais que 34€).

Lu Chao chegou a ficar os dez dias detidos e, num processo apresentado em tribunal pela companhia área de baixo custo chinesa, condenado a pagar uma compensação de 120 mil yuans à Lucky Air pelos danos causados.

Em tribunal, Lu Chao defendeu que a companhia aérea deveria avisar as pessoas para não atirarem moedas aos aviões para dar sorte. É que a superstição ainda causa incidentes esporadicamente. Em 2017, registaram-se pelo menos dois casos e em Setembro, conta o Telegraph, uma estudante de 23 anos foi multada depois de ter deixado atirado algumas moedas para o asfalto ao desembarcar de um avião.