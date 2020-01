Os vinhos “Barbie” e o espírito de seita dos “naturais”

Na sua versão original, este texto devia ter sido publicado no Fugas da semana passada. Não o foi porque, em nome do pluralismo de ideias e da liberdade de expressão, se concedeu ao grupo de produtores Passevinho o direito de, mesmo com inverdades e críticas gratuitas, exercer o contraditório em relação à crónica “A insuportável arrogância de alguns defensores dos vinhos naturais”.

Continuar a ler