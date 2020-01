Angola vai “desenterrar muitas provas embaraçosas de cumplicidade portuguesa”

Para Ricardo Soares de Oliveira, professor de ciências políticas na Universidade de Oxford e co-editor de African Affairs, o arresto de bens de Isabel dos Santos é “uma radicalização da ofensiva” contra José Eduardo dos Santos e a sua família. Afirmando, em respostas por escrito, que o ex-presidente de Angola é, politicamente, “uma sombra” do que já foi, o autor do livro Magnífica e Miserável: Angola desde a Guerra Civil (Tinta da China, 2015) diz que “mais cedo ou mais tarde, estas investigações vão virar-se contra ele pessoalmente”. Ao mesmo tempo, destaca, Luanda terá de demonstrar “que há um verdadeiro compromisso para com a luta contra a corrupção, incluindo quando existem custos políticos e não apenas ganhos”. Sobre Isabel dos Santos em concreto, sublinha o “comportamento bajulador” das elites portuguesas.

