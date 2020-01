Portugal cedeu frente a Espanha na segunda parte

A participação de Portugal no Torneio Internacional de Espanha servirá, acima de tudo, como derradeira etapa de preparação para o Campeonato da Europa de andebol, que arranca no dia 10, na Noruega. E o primeiro jogo terá permitido ao seleccionador, Paulo Pereira, tirar ilações mais e menos positivas: por um lado, a selecção nacional surpreendeu os anfitriões e só em cima do intervalo consentiu o empate; por outro, permitiu a reviravolta e, com uma ponta final mais débil, fechou o encontro com uma derrota por 30-25.

Em Torrelavega, num pavilhão Vicente Trueba praticamente cheio, a equipa portuguesa entrou melhor que o adversário, tendo chegado ao 0-2 e mantido uma vantagem de dois golos até ao 6-8. Nessa altura, a Espanha, actual campeão europeia, apontou dois golos consecutivos e o equilíbrio no marcador manteve-se até ao final da primeira parte. O intervalo chegava com 17-17, que espelhava 30 minutos competentes dos visitantes.

Na segunda metade do jogo, a equipa orientada por Jordi Ribera adiantou-se mas viu Portugal reagir e perpetuar a tónica de equilíbrio registada até então. A partir dos 14 derradeiros minutos, porém, a selecção espanhola tirou partido da enorme rotação que Paulo Pereira operou, utilizando mesmo os 18 convocados, descolou no marcador, cavou um fosso de cinco golos a 27-22 e manteve-o até final, impedindo que o adversário se aproximasse.

O seleccionador nacional, de resto, já tinha deixado claras as intenções para este compromisso: “Iremos experimentar várias possibilidades em termos de composição da equipa e todos irão ter oportunidade de participar. Queremos ganhar mas isso não é a nossa prioridade”, afirmou no lançamento do jogo, citado pelo site da Federação de Andebol de Portugal.

Para a selecção portuguesa, que começou o jogo com Quintana, Rui Silva, Fábio Magalhães, João Ferraz, Alexis Borges, Diogo Branquinho e Pedro Portela no sete inicial, este foi o primeiro capítulo da participação nesta competição, também conhecida como Memorial Domingo Bárcenas. No sábado, Portugal vai defrontar a Rússia (15h), fechando o evento no domingo, diante da Polónia (10h).

Na próxima semana, a comitiva nacional parte para Trondheim, onde competirá no Europeu, um palco ao qual regressa após uma ausência de 14 anos. A estreia na fase final da prova está marcada para dia 10, diante da França, que juntamente com a Noruega forma o par de equipas favoritas no Grupo D.