Joaquim Niemann é o primeiro líder no Havai

Primeiro chileno a vencer no PGA Tour, a 15 de Setembro, por ocasião do “A Military Tribute at the Greenbrier”, Joaquin Niemann terminou no entanto o ano agora findo com um sabor algo amargo, já que, em representação do Internacional Team na Presidents Cup, em Melbourne, frente aos EUA, não venceu qualquer match, terminando o encontro em Melbourne com três derrotas e um empate.

No entanto, o jovem craque sul-americano, de apenas 21 anos, diz que a experiência no evento, convocado que foi por Ernie Els como um dos wild cards, só veio reforçar a sua confiança, e tal ficou bem demonstrado quando nesta quinta-feira, já madrugada de hoje em Lisboa, assumiu o comando inaugural do Sentry Tournament of Champions no Havai.

No The Plantation Course at Kapalua, na ilha de Maui, Niemann entregou um primeiro cartão de 67 pancadas, 7 abaixo do Par 73, o que lhe dá vantagem mínima sobre Justin Thomas, campeão em 2017 e n.º 5 mundial. Fez uma volta sem qualquer bogey, abrilhantada por quatro birdies entre os buracos 4 e 9, a que se acrescentaram mais três no back nine, um deles a fechar, no 18.

“A Presidents Cup foi uma das minhas melhores experiências desde que me tornei profissional. Foi uma semana inacreditável”, disse Niemann. “Compartilhei muitos momentos com os melhores jogadores do mundo. Tive Ernie como capitão. Isso é simplesmente incrível. Aquela semana foi realmente especial para mim.”

E justifica a confiança reforçada: “Só o estar perto de bons jogadores dá-te muita aprendizagem, e jogar contra os Estados Unidos.. eles têm quase todos os jogadores entre os dez primeiros do ranking… Isso me deu-me muita confiança, sabendo que sou capaz de lhes ganhar se jogar bem.”

O Sentry Tournament of Champions é reservado aos vencedores do PGA Tour em 2019, sendo os ausentes mais sonantes,entre os elegíveis, Tiger Woods, Brooks Koepka e Rory McIlroy. Niemann ganhou o direito a estar no Havai depois de ter vencido o Military Tribute em White Sulphur Springs, West Virginia,o primeiro torneio da temporada 2019/2020..

Matt Kuchar e Rickie Fowler são terceiros e no quinto posto há um sexteto onde se destacam o campeão em título, Xander Schauffele, e o jogador mais cotado a nível mundial entre os 34 participantes, o espanhol Jon Rahm, 3.º do ranking, além de Patrick Cantlay, Tyler Duncan e Matthew Wolf.

21 jogadores bateram o Par do campo no primeiro dia, para os próximos esperam-se ventos fortes e tudo ficará mais difícil e desafiante para os atletas.

