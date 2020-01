“Quando demos por ela, estávamos na primeira divisão”

Tudo começou junto a um rio chamado Pele. Num moinho de água na sua margem esquerda, em Pousada de Saramagos (a meio caminho entre Famalicão e Guimarães), nasceu, em 1927, uma empresa têxtil que adoptou o nome do curso de água: Riopele. O tempo passou, a companhia cresceu, e, no ano em que assinalou meio século de vida, a Riopele conquistava o direito a competir entre os “grandes” do futebol português, representada por uma equipa profissional na I Divisão. Foi uma experiência singular, que durou uma época e culminou na despromoção, e o futebol da Riopele não resistiu muito tempo depois disso. Foi extinto em 1984, ficaram as memórias.

