Bruno Lage: “Iniciamos o ano de coração quente e cabeça fria”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, sublinhou esta sexta-feira que a equipa está empenhada e preparada para ter um bom regresso às competições diante do Vitória de Guimarães, este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, para a 15.ª jornada da I Liga.

“Esta oportunidade de fazer um ano é fantástica. É o momento de olhar para o conta-quilómetros e começar tudo do zero. Mudou muita coisa, mas não muda a nossa mentalidade. É um recomeço difícil”, disse o técnico, na conferência de imprensa realizada no centro de estágio no Seixal. “Acredito que a equipa está concentrada, motivada, com vontade de voltar às boas exibições e de ter uma reentrada como temos feito”, vinca.

Na primeira partida de 2020, os campeões nacionais, que não jogam há cerca de duas semanas, visitam os vimaranenses, que ocupam o quinto lugar, com 21 pontos, e Bruno Lage não poupa elogios ao conjunto minhoto, destacando ainda o papel do treinador Ivo Vieira no bom desempenho do clube.

“O Vitória tem uma excelente equipa e um excelente treinador, que tem um passado que fala por si, pelo que fez antes no Estoril e, na época passada, no Moreirense. Já os defrontámos na Taça da Liga e foi um jogo muito competitivo. Tive oportunidade de ver muitos jogos do Vitória e é sempre uma equipa muito competitiva, com enorme organização, uma vontade enorme de ter a bola e de criar imensos problemas ao adversário. Será um jogo muito competitivo, num estádio com um ambiente sempre fantástico”, notou.

O treinador dos “encarnados” esclareceu também que o lateral português André Almeida já está disponível para este encontro, após paragem por lesão, ao contrário do extremo Rafa, que ainda precisa de melhorar índices físicos, e do reforço alemão Julien Weigl.

Mostrando-se indiferente ao clássico de domingo, entre Sporting e FC Porto, que pode ditar uma maior vantagem pontual do Benfica sobre os rivais, Bruno Lage preferiu destacar a importância do treino realizado no Estádio da Luz com mais de 20 mil adeptos nas bancadas. No entanto, rejeitou qualquer deslumbramento ou sentimento de euforia dos jogadores.

“Sou ainda do tempo em que se podia ver o treino dos clubes, de os adeptos poderem conviver. Ter mais de 20 mil pessoas a apoiar no primeiro dia do ano é uma reentrada muito forte, com uma mensagem que nos deixa de coração quente, mas em que o frio que se fazia sentir também nos deixa de cabeça fria. O conta-quilómetros está a zero, vamos iniciar um novo ano com o coração quente e cabeça fria”, concluiu.