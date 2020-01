T.S. Eliot também escreveu cartas de amor (e nos últimos 60 anos ninguém as leu)

Uma das suas biógrafas garante que a correspondência que o poeta e prémio Nobel trocou com Emily Hale reflecte um amor intenso de que mais tarde viria a arrepender-se, ao que parece. Diz ele que quem as escreveu não foi um homem apaixonado, mas “alucinado”. São as palavras de um fantasma para outro. Por ordem dela foram agora reveladas.