M. Emmet Walsh, whodunits e Sister Rosetta Tharpe

Algumas imagens do final de 2019: para começar, um assustador Christopher Plummer vestido de Pai Natal a assaltar um banco dentro de um centro comercial em Toronto e a fazer despertar em Elliott Gould uma vontade de enveredar pelo crime. Isto em The Silent Partner, de Daryl Duke, um filme canadiano e natalício de 1978 que, tal como o Long Goodbye de Robert Altman, mostra Gould de fato na praia. Depois, M. Emmet Walsh deixado algemado e com as calças para baixo no meio de uma auto-estrada por um Dustin Hoffman que decide voltar à vida do crime em Straight Time, de Ulu Grosbard. Já agora, Josh Safdie viu esse filme em casa e viveu uma experiência imersiva ao ponto de parecer uma sala de cinema, e fala nele como influência para Uncut Gems, que Portugal tristemente não terá direito de ver num grande ecrã.

