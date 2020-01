Curitiba não se deixa apanhar

06. Reportagem "Viagem ao país do futuro"

Curitiba, cidade “mais mental do que física”, centro da obra do recluso Dalton Trevisan, é um lugar mítico por onde os vampiros podem caminhar, invisíveis, como todos os que nela habitam. Real, imaginária, conservadora, introvertida, a capital do Paraná é uma estrangeira no Brasil, mas o Brasil existe nela. Estamos na sexta etapa da série Viagem ao País do Futuro.