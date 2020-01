Bertrand Bonello defende que “o zombie é uma figura política”

Bertrand Bonello não é parvo e sabia no que se estava a meter quando decidiu chamar ao seu novo filme A Criança Zombie, correndo o risco de desiludir aqueles que entram na sala à espera de um filme de terror. “Tenho consciência que, quando chamo a um filme A Criança Zombie, as pessoas chegam com uma ideia pré-concebida do zombie... Ora a minha história não joga com essa ideia. O meu ponto de partida era uma imagem muito simples: o zombie haitiano como homem só que caminha pela terra.”

Continuar a ler