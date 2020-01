Ricardo Araújo Pereira na SIC: “Vai ser um daqueles programas em que estou sentado a uma secretária a resmungar”

Ricardo Araújo Pereira protagonizou esta sexta-feira uma mediática transferência televisiva que o levou da TVI para a SIC e o colocou, no mesmo dia e em horário nobre, em simultâneo em todos os canais da estação para um “direito de antena” em que apresentou a equipa com que vai trabalhar - os Gato Fedorento José Diogo Quintela e Miguel Góis, bem como Cláudio Almeida, Manuel Cardoso, Cátia Domingues, Guilherme Fonseca e Joana Marques. Leva consigo a versão televisiva do Governo Sombra, da TSF, e revela esta noite ao PÚBLICO o que vai ser um dos seus novos projectos: “Vai ser um daqueles programas televisivamente muito ricos em que eu estou sentado a uma secretária a resmungar”.

Numa breve entrevista por email, Ricardo Araújo Pereira explica que o seu regresso à SIC tem por base um contrato de exclusividade de três anos, que lhe permitirá ainda assim continuar a escrever para a revista Visão e para o jornal brasileiro Folha de São Paulo, e que manterá o Governo Sombra na sua casa-mãe, a rádio TSF, além das novas emissões às sextas na SIC e aos sábados na SIC Notícias.

Também a sua colaboração com a Rádio Comercial vai continuar. Dia 10, estreia-se o Governo Sombra na SIC e em breve terá um programa sobre o qual, questionado sobre se iria escolher ter um talk show ou uma rubrica, não revelou muito mais - tirando que tentará continuar a cumprir o compromisso com o público de ter “alguma graça”.

A SIC anunciou que terá um papel no “desenvolvimento criativo de conteúdos inovadores e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis”. O que é que isso engloba?

Creio que a expectativa da SIC peca por defeito. Eu também darei um contributo decisivo para a paz no Médio Oriente. Traduzindo para linguagem não-empresarial, o que a SIC quer dizer é: ele e os seus amigos vão tentar fazer coisas também noutros canais da SIC e na internet, como por exemplo sketches e outras experiências mais ou menos parvas.

Além da sua participação no Governo Sombra, o que considera que pode trazer à antena da SIC e seus canais? No fundo, o que crê que faz falta na televisão actual à qual possa dar um novo contributo num outro canal?

Confesso que não sei o que faz falta à televisão e duvido que eu possa suprir essa eventual falha. Contem comigo e com os meus amigos para escrevermos coisas que, na melhor das hipóteses, terão alguma graça; na pior, também não farão mal a ninguém.

E com que tipo de voz pretende participar? Humorística, de comentário, na criação?

As pessoas que querem ver-me, ler-me e ouvir-me têm um único interesse em mim: que eu as faça rir. O contrato tácito é esse, e eu esforço-me por cumpri-lo. Para comentários sensatos e opiniões perspicazes ninguém recorre a mim. E assim é que está certo.

O que o levou a tomar esta decisão depois de seis anos a colaborar com a TVI - e de já ter passado, em dois momentos distintos da sua carreira e com os Gato Fedorento, pela SIC?

Fui muito bem tratado na TVI, e aproveito para agradecer esse tratamento impecável. Acontece que há alturas em que a mudança parece ser a opção mais sensata. E a capacidade de persuasão do [director de programas] Daniel Oliveira ajudou a que isso se tornasse mais evidente. Estamos muito entusiasmados com a proposta do Daniel, mesmo com a parte que é de improvável concretização.