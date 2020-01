O zombie é o que é

Pensamos na frase fatalista que recorre ao longo do Irlandês de Martin Scorsese: “it is what it is”, é o que é. Porque alguém diz algo de muito semelhante em A Criança Zombie: “c’est comme ça”, é assim, é o que é. As coisas são o que são. Mélissa (Wislanda Louimat) pode ser aluna num colégio feminino francês reservado às descendentes de pessoas galardoadas com a Legião de Honra, mas é também uma haitiana descendente de uma linhagem de mulheres do vudu. A sua colega Fanny (Louise Labèque) pode sonhar durante todo o período de aulas com o rapaz que conheceu nas férias de Verão que isso não muda os verdadeiros sentimentos que ele tem por ela.

