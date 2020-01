Um par invulgar

É um odd couple: Joseph Ratzinger e Jorge Bergoglio, Bento XVI e Francisco, apanhados nos encontros que precederam a renúncia do primeiro e a investidura do segundo, a discutirem as suas diferenças, a Igreja, o mundo, a Igreja no mundo. Os Dois Papas tem óptimos diálogos, que podiam apontar quer a uma leveza cómica de buddy movie, quer a uma reflexão mais densa e profunda sobre os assuntos em questão. Mas dá impressão que Meirelles tem medo de tudo e usa esses elementos como refúgios — a comédia para fugir à densidade, a seriedade para fugir ao humor. Este argumento e este ponto de partida davam para muito mais e muito melhor.

