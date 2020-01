Orçamento 2020

Qualquer cidadão, minimamente informado e com conhecimentos de administração e contabilidade, sabe que um Orçamento é um guia de previsões de distribuição de receitas e de despesas, o mais possível adequado às evidências, ainda que tenha em conta as situações anteriores. Também é dos livros que os gastos não podem ser superiores nem inferiores às cobranças. Um saldo de superavit pode, e é normal que apareça, no acerto das contas finais do ano, mas inscrito num projecto orçamental do governo não é contabilisticamente defensável.

Se a receita, que o governo prevê obter no próximo ano, é superior à despesa proposta é porque cobra demasiados impostos e, por isso, deve repensar a quase asfixia que nesse campo vivemos. Se não descer a carga de impostos, taxas e emolumentos, então encaminhe as verbas cobradas a mais para uma reestruturação que se veja no SNS, na educação e nas comunicações, pois as estradas secundárias estão quase ao abandono. Este reclame de apresentar um OE em que surge um saldo positivo, não é mais que um artifício político que não credibiliza quem o oferece à discussão, nem quem o aceita discutir a partir de tais premissas.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

O saco de plástico

A preocupação com as alterações climáticas que incomoda as instituições democráticas leva à tomada de medidas que defendam o ambiente. Neste sentido foi criado uma espécie de imposto, o imposto do saco de plástico; as superfícies comerciais foram obrigadas por lei a deixar de fornecer sacos de plástico gratuitos aos consumidores. Agora, quem quiser um saco de plástico paga 10 cêntimos por unidade.

No entanto, quando o consumidor se dirige à caixa para pagar as suas compras munido de um saco de pano ou de papel ou mesmo de plástico reciclado, quando coloca as suas compras no tapete rolante raros são os produtos que não estão embalados em… plástico! A carne, o peixe, as bolachas, a fruta e os legumes biológicos, até mesmo o PÚBLICO, tudo está protegido por invólucros de plástico.

Esta incongruência é uma metáfora certeira do cinismo que caracteriza a nossa sociedade de consumo capitalista e neoliberal.



Rui Silvares, Cova da Piedade

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Carta ao primeiro-ministro

Sendo a minha mulher aposentada como professora do ensino superior e eu reformado no topo da carreira de quadro superior de uma empresa pública ferroviária, temos um rendimento alto para reformados “públicos”. Por isso, o governo Passos/Portas, além do “enorme aumento de impostos” aplicou-nos uma Contribuição Extraordinária de Solidariedade e uma supressão de subsídios de Natal e de Férias que era claramente inconstitucional. Ao fim do governo dessa dupla a minha mulher e eu tínhamos perdido mais 30 mil euros, e desde 2009 até agora a inflação já soma 10%. Não seria justo em 2020 considerar uma subidazinha nas nossas reformas, que é certo não serem as mais baixas, mas são aquelas para as quais descontámos 40 anos nos nossos sistemas de pensões?

Carlos Anjos, Lisboa