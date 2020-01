PSP deteve duas mulheres por furtos em lojas do Porto e já referenciadas

A PSP deteve duas mulheres em Valongo, no distrito do Porto, suspeitas de furtos em estabelecimentos comerciais, crime pelo qual já estavam referenciadas, anunciou nesta quinta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PSP/Porto adiantou que as suspeitas, de 22 e 23 anos, e sem actividade profissional conhecida, foram detidas na segunda-feira, pelas 18h, na Avenida 5 de Outubro, em Valongo.

Na sua posse tinham roupa — algumas peças de vestuário ainda tinham o dispositivo de alarme —, bens alimentares e um “carrinho de compras”, artigos furtados em diferentes lojas desta zona, explicou.

“De referir que as suspeitas se encontram referenciadas por esta polícia pela prática de diversos ilícitos contra o património, mormente furto no interior de estabelecimentos comerciais”, sublinhou.

Esta força policial revelou que, após a detenção das suspeitas, responsáveis de duas lojas formalizaram as queixas, momento em que lhes foram entregues os objectos que haviam sido furtados e, posteriormente, apreendidos.

As detidas vão ser presentes às autoridades judiciárias esta quinta-feira.

Além destas detenções, a PSP revelou que no mesmo dia foram também identificadas duas mulheres, de 22 e 47 anos, comerciantes e residentes no Porto, por venda ilegal de tabaco. No âmbito desta operação foram apreendidos 2583 maços de tabaco de diferentes marcas e sem selo fiscal.