Médico de família diz ter sido agredido a soco e a pontapé por um doente

Há mais um relato de agressão a um médico por um doente. Desta vez foi um médico de família, de 66 anos, do Centro de Saúde de Moscavide (arredores de Lisboa), que descreveu no Facebook a agressão com “socos" e “pontapés" de que terá sido alvo ao início da tarde de terça-feira, depois de se ter recusado a renovar a baixa a um utente de 21 anos. A PSP confirmou o incidente, especificando que há versões de “agressões mútuas”, e adiantou que já remeteu o caso para o Ministério Público.

É o segundo caso deste tipo em menos de uma semana, depois de sexta-feira uma médica ter sido agredida com violência por uma utente no serviço de urgência do hospital de S. Bernardo e de ter tido que ser sujeita a uma pequena cirurgia a um olho. O incidente levou a Ordem dos Médicos a manifestar solidariedade para com a profissional e a exigir medidas do Governo e do Ministério Público, tendo o Ministério da Saúde condenado então “todos os actos de violência”.

Nesta terça-feira, pouco depois das 15h00, o médico Vítor Manuel Silva Santos relatou na rede social que um doente o agrediu com “vários socos e pontapés” depois de se ter recusado a renovar um atestado, segundo adiantou o Jornal de Notícias. “Pretendia que lhe desse uma vacina para a gripe (porque um primo tinha feito a vacina), e lhe passasse uma renovação da baixa, retroactiva a 26/12/2019”, relatou no Facebook. Como percebeu, ao consultar o processo clínico do jovem, que este tinha estado alguns dias antes noutra unidade de saúde, sem ter “aviado os medicamentos" então prescritos, tendo o mesmo acontecido com todas as receitas que lhe tinham sido passadas “em todo o ano de 2018 e 2019”, disse que não lhe iria renovar a baixa.

“Como não acedi ao que desejava, começou por pegar no teclado do computador e atirá-lo contra a secretária, partindo-o”, danificando igualmente o telefone, descreveu. “Com a ajuda da namorada, que me segurava, agrediu-me com vários socos e pontapés, um dos socos dos quais no olho direito e um pontapé na grelha costal”, acrescentou.

O responsável pelas relações públicas do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou ao PÚBLICO o incidente, precisando que se verificou uma “alteração da ordem” com “agressões mútuas”, a crer nas “versões de ambas as partes”, porque o médico não quis passar uma baixa ao utente. O jovem pegou em objectos e “mandou-os para os chão, danificando-os”, e foi o vigilante do centro de saúde que “pôs cobro às agressões”. Entretanto, chegou a polícia que registou o episódio e remeteu o caso para o Ministério Público.

Em causa está um crime de ofensas à integridade física que pode ser agravado. Vítor Santos ainda não apresentou denúncia e, na altura, não quis assistência médica, disse ainda o responsável da PSP.