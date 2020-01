Dez mortos em quase três mil acidentes durante Operação Natal e Ano Novo da GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR) contabilizou desde o dia 20 de Dezembro até ao final do dia de quarta-feira 2950 acidentes rodoviários, que causaram dez vítimas mortais e 50 feridos graves. De acordo com os dados divulgados à agência Lusa nesta quinta-feira, nas últimas 48 horas da operação Natal e Ano Novo não se registaram acidentes rodoviários com vítimas mortais.

No âmbito desta operação, que teve início a 20 de Dezembro e termina no próximo domingo, a GNR fiscalizou 56.946 veículos até ao final do dia de quarta-feira, tendo sido detectados 475 com uma taxa de alcoolemia considerada crime, ou seja, igual ou superior a 1,2 gramas por litro.

Na sua área de intervenção, a GNR registou 8266 casos de excesso de velocidade, 569 de utilização de telemóvel e 438 infracções por falta de uso de cintos de segurança e sistemas de retenção.

A operação Natal e Ano Novo da GNR começou no passado dia 20 de Dezembro, com um reforço do patrulhamento rodoviário nas estradas de maior tráfego do país para prevenir acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

Para a operação, que termina a 5 de Janeiro, a GNR mobiliza diariamente cerca de 4600 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.

Durante a operação, os militares da corporação estão “particularmente atentos” ao excesso de velocidade, manobras perigosas, ultrapassagens, mudança de direcção e de cedência de passagem, uso do telemóvel durante a condução, não-circulação na via mais à direita em auto-estradas e itinerários principais e complementares e uso do cinto de segurança.