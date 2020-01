Rio aproxima-se de Marcelo e diz que a sua mensagem coincide com discurso do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta quinta-feira que a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, coincide com o que tem dito e com o discurso do PSD. Para o líder da oposição, a leitura que o chefe de Estado faz do país “é muito próxima daquilo que tem sido o discurso que o PSD tem feito”.

“Acho que foi uma intervenção que eu considero normal para ser feita no início de um ano e que coincide com aquilo que eu tenho dito também”, declarou, em Macedo de Cavaleiros, à margem de uma reunião com militantes do distrito de Bragança, no âmbito das eleições internas no PSD.

Rio observou que o Presidente da República “apontou alguns defeitos à governação do PS, designadamente a degradação dos serviços públicos ao nível da saúde, ao nível da segurança, particularmente estes dois”. Marcelo Rebelo de Sousa pediu também que a oposição seja uma oposição forte e Rui Rio respondeu: “Com certeza, nós estamos aqui para ser fortes, não é para ser fracos”.

O líder social-democrata lembrou ainda as palavras do chefe de Estado de que “os partidos deveriam procurar entendimentos sempre que isso for do interesse nacional”.

“Isso bate completamente com aquilo que eu ando a dizer desde que sou presidente do PSD, e antes já dizia a mesma coisa: o interesse nacional tem de estar à frente do interesse dos partidos e, nesse sentido, sempre que houver essa necessidade, os partidos devem procurar entender-se em nome de Portugal”, afirmou.

Esta quinta-feira, o líder do PSD revelou ainda que divulgará na próxima terça-feira a posição do partido em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentado pelo Governo socialista. A posição do PSD será oficializada depois das “pequenas jornadas parlamentares” do PSD agendadas para terça-feira, na Assembleia da República, sobre o documento.

O líder social-democrata disse ainda aos jornalistas que já estudou a proposta do Governo do Orçamento do Estado naquilo que lhe “é possível estudar, um pouco do ponto de vista técnico, bastante do ponto de vista político”. Rui Rio ressalvou que no debate da especialidade, que se seguirá à votação na generalidade, é que estarão disponíveis “todos os pequenos pormenores no âmbito do articulado da Proposta de Lei” para um debate mais aprofundado.