Mensagem de Ano Novo de Marcelo foi a menos vista do seu mandato

Quebrando a tradição, Marcelo Rebelo de Sousa escolheu fazer a sua mensagem de Ano Novo em directo, à hora de almoço, e não na noite do primeiro dia de Janeiro, como é habitual na agenda de Belém. Mas longe do horário nobre, a mensagem do Presidente da República, transmitida exclusivamente pela RTP1, foi ouvida por apenas 397 mil pessoas. A mensagem, transmitida a partir da ilha do Corvo, nos Açores, na abertura do Jornal da Tarde, às 13h na RTP1, ficou muito abaixo da audiência média da mensagem de Ano Novo em anos anteriores.

Continuar a ler