Três mulheres assumem autoria involuntária de fogo que matou dezenas de primatas em zoo alemão

Uma mulher de 60 anos e as duas filhas adultas entregaram-se às autoridades alemãs na sequência do incêndio da noite da passagem de ano que matou mais de 30 primatas, incluindo orangotangos e chimpanzés, no zoo de Krefeld​. As três mulheres decidiram apresentar-se às autoridades após tomarem conhecimento de que o incêndio terá sido causado por lanternas voadoras. Nas celebrações de Ano Novo, a família tinha lançado alguns destes objectos, encomendados pela Internet, e cuja venda e utilização é proibida em boa parte da Alemanha.

Terá sido um destes objectos incandescentes que aterrou no complexo dos primatas, com cerca de dois mil metros quadrados, e que causou o incêndio que matou mais de 30 animais. O jardim zoológico deu conta do incêndio na página de Facebook, confirmando posteriormente a morte dos primatas. “Os nossos piores receios tornaram-se realidade. Nenhum dos animais sobreviveu no recinto dos macacos. Porém, o jardim dos gorilas não foi afectado”, escreveu o zoológico.

“Para nós, o caso está praticamente resolvido”, revelou Gerd Hoppmann, do departamento de investigação criminal da polícia de Krefeld, citado pela radiotelevisão alemã Deutsche Welle (DW), afirmando que a família é a presumível autora do incêndio. De acordo com o mesmo responsável, as mulheres mostraram, por várias vezes, profundo arrependimento pelo sucedido, desconhecendo que o lançamento de lanternas voadoras era ilegal.

Gerd Hoppman admite que houve uma atitude “muito corajosa” por parte das mulheres ao colaborarem com as autoridades. No entanto, o caso vai mesmo seguir para os tribunais, e em causa está uma pena de até cinco anos de prisão.

O zoológico de Krefeld, inaugurado em 1975, acolhe orangotangos, chimpanzés, gorilas e outras espécies de primatas.