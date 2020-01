Equipa de zoo na Austrália salva 200 animais dos fogos (e leva alguns para casa)

A equipa do Mogo Wildlife Park albergou nas suas casas particulares dezenas de animais, depois dos fogos ameaçarem destruir o jardim zoológico na costa sul do estado de Nova Gales do Sul.

O director do parque levou para casa macacos e um panda vermelho e uma porta-voz da Featherdale Wildlife, entidade que gere o zoo, disse à BBC que outra pessoa tinha um tigre no quintal​. “Neste momento, em minha casa estão animais de todos os tipos em todas as divisões. Estão seguros e protegidos”, disse Chad Staples, a 31 de Dezembro, descrevendo a situação como “apocalíptica”.

Os esforços permitiram salvar os 200 animais. Desde o início dos fogos, em Setembro, morreram 18 pessoas. Ecologistas da Universidade de Sydney estimam que 480 milhões de animais, incluindo oito mil coalas, desapareceram nos incêndios. Na cidade de Mogo várias casas foram destruídas.

Na tarde da véspera de ano novo, o director do parque anunciou que a equipa tinha conseguido salvar todos os animais, depois de porem em prática o plano de defesa em caso de incêndio. “Defenderam o local como se fosse a sua família”, disse o responsável.

“Nós saímos e regamos tudo o que conseguimos. Apanhámos os animais mais pequenos e levámo-los para o interior. Encorajámos os animais maiores e perigosos — como girafas, leões e gorilas — a recolherem-se nos refúgios nocturnos, para os podermos proteger, mantivemo-los calmos, como se nada estivesse a acontecer e conseguimos protegê-los no local”, contou, à ABC News. Os restantes foram levados para casas.

O zoo alberga “a maior colecção de primatas, girafas, zebras e rinocerontes” na Austrália. “Criámos uma ‘normalidade’ falsa para eles”, realçou o director do parque à 9News.

Uma ordem de evacuação foi emitida para a cidade de Mogo às 6h de terça-feira, 31 de Dezembro, mas a equipa do zoo não abandonou o parque. “Estamos a molhar tudo para nos prepararmos para sábado [4 de Janeiro], altura em que fica mais quente e os ventos voltam. Aí é que pode ficar sério novamente”, citava então a 9 News.

A 1 de Janeiro, Emma Husar, antiga membro do Partido Trabalhista Australiano, lançou uma campanha de angariação de fundos, que já recolheu mais de 22 mil euros, de 392 dadores. A campanha conseguiu dar um gerador ao parque, que deverá recuperar a energia ainda nesta quinta-feira.