Polícia brasileira apreende mais de 20 quilos de droga para Portugal e Etiópia

Seis pessoas foram detidas entre 28 e 30 de Dezembro quando tentavam embarcar com mais de 20 quilos de cocaína destinadas a Portugal e Etiópia, através do Aeroporto Internacional de São Paulo, anunciou esta quinta-feira a Polícia Federal brasileira.

No passado sábado, foram detidas duas mulheres brasileiras, de 22 e 30 anos, que tentavam embarcar para Lisboa. Os agentes policiais que analisavam as imagens do raio-X, no porão de bagagens, seleccionaram malas suspeitas e localizaram as respectivas proprietárias. No interior das malas, foram encontrados mais de nove quilos de cocaína ocultos em fundos falsos.

Já no domingo, a Receita Federal do Brasil, com o auxílio de cães farejadores, seleccionou uma mala com indícios de transportar estupefacientes. “Uma brasileira, de 30 anos, proprietária da mala, que pretendia embarcar para Addis Abeba, na Etiópia, foi conduzida à esquadra. Peritos encontraram cerca de três quilogramas de cocaína ocultos em sacos de farofa”, anunciou a Polícia.

Ainda nesse mesmo dia, agentes federais, que actuam na fiscalização de passageiros junto aos balcões de check-in do Aeroporto Internacional de São Paulo, decidiram questionar uma brasileira, de 48 anos, que pretendia embarcar para Lisboa. “Após apresentar nervosismo e respostas contraditórias, a mulher foi conduzida também à esquadra. Polícias federais realizaram a abertura da sua mala e encontraram quase cinco quilogramas de cocaína ocultos na sua estrutura”, acrescentaram as autoridades.

Na terça-feira, um casal de brasileiros, de 24 e 25 anos, foi detido após as suas malas serem submetidas ao aparelho de raio-X, sendo constatada a presença de “matéria orgânica”. Na esquadra, os agentes encontraram mais de cinco quilogramas de cocaína ocultos em fundos falsos da bagagem. Contudo, neste caso, a Polícia Federal brasileira não informou o destino final do casal.

As autoridades adiantaram que os detidos foram conduzidos para prisões estaduais, onde ficarão a aguardar o desenvolvimento dos processos criminais.