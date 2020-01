Julián Castro abandona corrida à Casa Branca e diz que o seu tempo “ainda não chegou”

A longa lista de candidatos do Partido Democrata que lutam pela nomeação para enfrentarem Donald Trump nas presidenciais de Novembro, nos Estados Unidos, continua a diminuir quando ainda falta um mês para o início das eleições primárias. Julián Castro, antigo secretário da Habitação nos tempos do Presidente Obama e único representante da minoria hispânica na campanha, anunciou a sua desistência esta quinta-feira, admitindo que o tempo das suas propostas “ainda não chegou”.

Castro, de 45 anos, anunciou a candidatura à Casa Branca há um ano e era visto como o principal porta-voz, entre os vários candidatos do Partido Democrata, das populações mais desprotegidas.

Entre as suas propostas progressistas destacaram-se a descriminalização da entrada ilegal no território norte-americano, um plano para a atribuição de cidadania aos imigrantes sem documentos que já vivem nos Estados Unidos e educação pré-escolar gratuita para todas as famílias – uma medida que conseguiu implementar quando foi mayor de San Antonio, no estado do Texas, através de um aumento dos impostos.

Mas as suas intervenções nos primeiros quatro debates televisivos entre os candidatos democratas, entre Junho e Outubro, não foram suficientes para o transformarem numa possível surpresa, e raras vezes conseguiu chegar aos 2% nas intenções de voto nas sondagens.

Esses resultados afastaram-no dos debates seguintes e Castro acabou por ser vítima do círculo vicioso que engole a maioria dos candidatos menos conhecidos. Sem tempo de antena nas televisões, as sondagens não descolam e os apoios financeiros vão diminuindo; com menos verbas, a campanha perde força e os candidatos acabam por perceber que não têm condições para chegar ao fim da corrida.

“É com profunda gratidão por todos os nossos apoiantes que suspendo hoje a minha campanha para Presidente”, disse Julián Castro na sua conta na rede social Twitter. “Tenho muito orgulho em tudo o que conseguimos fazer juntos. Vou continuar a lutar por uma América em que cada pessoa conta – espero que se juntem a mim nessa luta.”

Os cinco favoritos

A campanha no Partido Democrata chegou a ter 30 candidatos, mas sete deles desistiram até ao Verão, num grupo em que se destacou a senadora Kirsten Gillibrand, de Nova Iorque.

Depois disso, e até esta quinta-feira, desistiram mais oito candidatos, com destaque para o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio; o ex-congressista do Texas Beto O’Rourke; a senadora Kamala Harris, da Califórnia; e Julián Castro.

Mantêm-se na corrida 14 candidatos, mas é provável que muitos deles desistam nas próximas semanas, ainda antes do arranque das primárias, a 3 de Fevereiro, ou logo após as duas primeiras votações (no Iowa, a 3 de Fevereiro, e em New Hampshire, a 11 de Fevereiro).

A posição nas sondagens e a conta bancária de cada campanha permite antecipar, com alguma segurança, quem tem mais hipóteses de se manter na luta pela nomeação nos próximos meses – um grupo que não terá mais do que quatro ou cinco nomes.

Joe Biden, vice-presidente dos EUA nos dois mandatos de Barack Obama, mantém a liderança na média das sondagens a nível nacional com uma vantagem de nove pontos em relação aos restantes, segundo o site RealClearPolitics.

Mas Biden surge em terceiro lugar nas sondagens nas duas primeiras eleições no Partido Democrata (atrás de Pete Buttigieg e de Bernie Sanders tanto no Iowa como em New Hampshire). E todos os candidatos oficiais do Partido Democrata à Casa Branca ficaram, pelo menos, em segundo lugar numa das duas primeiras eleições internas.

Atrás de Joe Biden surgem dois candidatos da ala progressista do partido: o senador Bernie Sanders, do Vermont, com uma média de 19,1%; e a senadora Elizabeth Warren, do Massachusetts, com uma média de 15,3%.

É provável que um deles, Sanders ou Warren, acabe por ceder à pressão do eleitorado democrata para que surja um único candidato na ala progressista e com hipóteses de disputar a nomeação com o preferido na ala centrista, de que Joe Biden é o principal representante.

As maiores incógnitas são o multimilionário Michael Bloomberg e o ex-mayor da cidade de South Bend, no estado do Indiana, Pete Buttigieg (foi substituído no cargo na terça-feira).

Bloomberg anunciou a candidatura muito mais tarde do que os seus opositores, em Novembro, e não vai a votos em todos os estados. Essa desvantagem pode ser atenuada com o recurso à sua fortuna de 56 mil milhões de dólares (é o 8.º mais rico do mundo segundo a revista Forbes), que lhe permite fazer uma campanha com mais visibilidade a nível nacional.

O facto de ter sido mayor de Nova Iorque durante três mandatos consecutivos, entre 2002 e 2013, dá-lhe o reconhecimento público que Pete Buttigieg ainda não tem, mas isso também pode ser penalizador numa era em que uma grande parte do eleitorado do Partido Democrata está cansada de magnatas e de centristas – e Bloomberg é magnata e centrista.

Se a candidatura de Joe Biden vier a enfraquecer com o tempo, penalizada pelas questões laterais sobre o processo de impeachment do Presidente Trump, por exemplo, Pete Buttigieg pode surgir como o candidato preferido pelo eleitorado centrista, contra Sanders ou Warren. Mas a sua fraca popularidade junto do eleitorado afro-americano – que apoia preferencialmente Biden – pode afastá-lo da corrida quando as eleições primárias chegarem à Carolina do Sul, a 29 de Fevereiro.

Média de 75,5 anos sem Buttigieg

Neste grupo de cinco candidatos sobressai a média de idades de 67,8 anos – uma média que subiria para 75,5 anos sem a presença de Pete Buttigieg, de 37 anos.

Bernie Sanders é o mais velho (78, terá 79 em Janeiro de 2021), seguindo-se Michael Bloomberg (77, terá 78 em Janeiro de 2021), Joe Biden (77, terá 78 em Janeiro de 2021) e Elizabeth Warren (70, terá 71 em Janeiro de 2021).

Qualquer um deles, se for eleito, será o Presidente norte-americano mais velho de sempre na tomada de posse. Essa marca pertence a Donald Trump, eleito quando tinha 70 anos e 220 dias.

As eleições primárias no Partido Democrata arrancam a 3 de Fevereiro, no estado do Iowa, e só terminam no dia 6 de Junho no território norte-americano das Ilhas Virgens. É possível que o nome do candidato que vai enfrentar Trump em Novembro de 2020 seja conhecido antes disso, com o leque de nomes a encolher a partir da Super Terça-feira, a 3 de Março, com eleições em 14 estados no mesmo dia.

No lado do Partido Republicano é quase certo que o nomeado será Donald Trump – é o Presidente em exercício e, apesar dos seus fracos índices de popularidade a nível nacional (a rondar os 40%), conta com o apoio de 90% dos eleitores republicanos.