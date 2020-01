Holanda muda de nome e dá lugar a Países Baixos

O governo holandês decidiu abandonar o nome Holanda e adoptar a designação Países Baixos, numa tentativa de rebranding da imagem nacional. O objectivo é deslocar a atenção internacional de vários aspectos aos quais o país é comummente associado, como uma cultura de uso recreativo de drogas e o Red Light District, para aspectos menos conhecidos da cultura holandesa.

A alteração já tinha sido anunciada há uns meses, mas só entrará em vigor a partir de agora. Para tal foi necessário chegar a acordo com os vários actores do sector empresarial, assim como com o conselho de turismo e outras entidades.

O nome Países Baixos será já usado como marca oficial no Festival Eurovisão, a realizar-se em Maio em Roterdão, assim como nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A selecção nacional de futebol passará também a ser designada por Países Baixos em todas as ocasiões oficiais.

“Queremos apresentar os Países Baixos como um país aberto, inventivo e inclusivo. [Para isso] modernizamos a nossa abordagem”, explicou, em Outubro, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros citada pelo Guardian.

A porta-voz acrescentou que foi possível chegar a acordo entre o Governo holandês, o Conselho de Turismo e Convenções dos Países Baixos e organizações privadas sobre “a imagem a apresentar ao resto do mundo de forma substantiva e inequívoca”.

O rebranding tem também como objectivo transmitir uma nova imagem do país, de forma a aumentar as exportações, o turismo e actividades desportivas, assim como divulgar “a cultura, normas e valores holandeses”.

A estratégia inclui ainda um logótipo actualizado, com uma tulipa laranja, que será usado pelos ministérios, embaixadas e entidades oficiais a partir de Janeiro. “O novo logótipo pode ser aplicado em vários campos, da alta tecnologia à indústria agro-alimentar e do desporto à cultura. Uma imagem internacional clara é positiva para as nossas exportações e atracção de investimentos e talentos”, concluiu o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para o Desenvolvimento.

Foto O novo logótipo dos Países Baixos government.nl

Holanda foi o nome que, há cerca de 25 anos, a indústria do turismo começou a usar para promover o país. No entanto, a Holanda corresponde a apenas duas das 12 províncias dos Países Baixos: a Holanda do Norte, que abrange a capital Amesterdão, e a Holanda do Sul, que incluiu Roterdão e Haia, onde está a sede do governo.

A mudança oficial do nome para Países Baixos acarretou um investimento de cerca de 200 mil euros, de forma a promover o país a norte da Bélgica e a oeste da Alemanha como um todo.