Australianos fogem das chamas incontroláveis, à espera de mais um dia de inferno

Sábado vai ser mais um dia de inferno. É isso que os australianos esperam, quando as previsões meteorológicas apontam, de novo, para temperaturas a rondar os 40 graus Celsius e ventos fortes. Condições que elevam o risco de incêndio para “severo” ou “extremo”, sobretudo para o massacrado sudeste do país e os estados de Nova Gales do Sul e Vitória, que não têm descanso desde que começou a época de fogos, em Outubro.

Desde essa altura já morreram 17 pessoas e havia, até ontem, outras 17 desaparecidas. Estima-se que cerca de 500 milhões de animais tenham perecido, há cinco milhões de hectares queimados, cerca de 1300 casas ardidas e mais de 600 mil pessoas deslocadas. Retirar moradores e veraneantes das zonas de risco é, neste momento, a prioridade das autoridades, que reconhecem pouca capacidade para combater os mais de 110 incêndios que, na noite desta quinta-feira continuavam a devastar parte do país, 50 dos quais ainda sem controlo.

O primeiro-ministro australiano continua debaixo de fortes críticas e teve de abandonar uma povoação consumida pelas chamas, depois de os moradores se insurgirem com a sua presença, gritando-lhe: “Não é bem-vindo aqui”.

Durante esta quinta-feira foi declarado o estado de emergência em Nova Gales do Sul e o estado de calamidade em partes de Vitória (a primeira vez que acontece na zona), enquanto as duas vastas áreas australiana se preparavam para retirar milhares de pessoas das localidades que podem vir a ser afectadas por novas frentes de fogo nos próximos dias. A governadora de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, declarou o estado de emergência já na quinta-feira, e durante sete dias, antecipando-se ao que é esperado para amanhã. “Não tomamos estas decisões de ânimo leve, mas também queremos garantir que estamos a tomar todas as precauções possíveis para nos prepararmos para o que pode ser um dia horrível no Sábado”, disse aos jornalistas.

A declaração do estado de emergência dá ao Serviço de Incêndios Rurais poderes excepcionais, que incluem a capacidade para ordenar a evacuação de propriedades, fechar estradas, destruir infra-estruturas em risco de colapso ou ordenar o encerramento de alguns serviços considerados essenciais, como electricidade, água ou gás. E, neste momento, a ordem principal é para retirar toda a gente possível do caminho do fogo. “Não temos capacidade para conter estes fogos... Os fogos vão fazer o que têm de fazer, e as pessoas têm de sair da área”, disse Rob Rogers, sub-comissário do Serviço de Incêndios Rurais da Nova Gales do Sul, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Mas a evacuação tem sido um problema. Faltam bens no supermercado e há localidades sem água ou comunicações. Com muitas estradas cortadas, e localidades inteiras sem luz, o que tem dificultado o abastecimento nos postos de combustíveis, há relatos de engarrafamentos com dezenas de quilómetros e várias vilas costeiras, cheias de turistas que aproveitavam o pico do Verão australiano, de onde só é possível sair através do mar.

Em Mallacoota, uma dessas vilas, cerca de quatro mil pessoas aguardavam para ser retiradas da praia onde se refugiaram desde a noite de segunda-feira, depois de ter chegado ao local um navio e helicópteros militares. A retirada previa-se, contudo, também difícil, já que o navio só tinha capacidade para cerca de mil pessoas em cada viagem e o porto mais próximo onde poderá atracar está a várias horas de distância. “São 16, 17 horas até ao porto mais próximo, e depois temos de regressar”, disse o comandante Scott Houlihan, citado pela Reuters.

Primeiro-ministro pede paciência

No meio do que é a maior deslocação forçada de pessoas do país em décadas, e à espera de um dia que o responsável pelos transportes na Nova Gales do Sul, Andrew Constance, descreveu como uma “fornalha explosiva”, segundo The Sydney Morning Herald, o primeiro-ministro australiano pediu às pessoas que tentam cumprir as ordens de retirada e estão presas nas imensas filas para terem calma. “Eu sei que podem ter crianças no carro e que há ansiedade e stress e que o trânsito não anda suficientemente depressa mas o melhor a fazer - o melhor para ajudar os voluntários, que procuram restabelecer alguma ordem em situações como esta -, é que todos tenham paciência. A ajuda vai chegar. Há partes de Vitória e de Nova Gales do Sul que foram completamente devastadas, com perda de energia e comunicações. Todos os esforços estão em curso, para garantir que tudo seja reposto tão cedo quanto possível”, disse Scott Morrison.

O descontentamento com a sua actuação durante os dias catastróficos que se vivem no sul do país têm-se intensificado. Scott Morrison foi alvo de duras críticas por ter ido passar férias com a família ao Hawai, enquanto as chamas consumiam a Austrália - e teve de pedir desculpa por isso. Esta quinta-feira, numa visita à localidade de Cobargo, onde pai e filho morreram enquanto tentavam proteger a sua propriedade, o primeiro-ministro acabou por abandonar o local debaixo de gritos de moradores que lhe diziam que não era bem-vindo. Scott Morrison ainda apertou a mão a uma mulher que, relutante, lhe disse que só o fazia porque esperava que a presença dele significava que iam receber mais apoio.

Morrison, muito criticado pela falta de políticas ambientais e o apoio que dá à indústria mineira e de extracção de carvão, teve de ensaiar uma inversão de discurso, admitindo esta quinta-feira que a situação extrema que se vive na Austrália não pode ser dissociada das alterações climáticas - algo que se recusara a fazer no início da época dos incêndios, em Outubro. Mas insistiu que as suas políticas ambientais são as mais correctas, garantindo que vai cumprir a redução de emissões de gases com efeito de estufa e que vai continuar com uma política “sensata”. “Deixem-me ser claro para o povo australiano: as nossas políticas de redução de emissões vão proteger o ambiente e procurar reduzir o risco e perigos a que assistimos hoje. Ao mesmo tempo, vão procurar garantir a viabilidade dos empregos das pessoas e o seu modo de vida, em todo o país”, disse.

O líder da oposição trabalhista, Anthony Albanese, não quis criticar abertamente o primeiro-ministro enquanto a crise se desenrola, mas não deixou de dizer que o país vai pagar os custos do que hoje está a viver por muitos anos. “É verdade que já havia incêndios na Austrália antes. Mas o que estamos a ver é uma maior intensidade, uma época mais longa e, infelizmente isto pode ser a nova norma, e quando falamos de custos económicos, o custo económico desta crise, desta emergência nacional, é enorme”, disse, citado pelo The Guardian.