É o nevoeiro no Tejo que tem feito um navio buzinar toda a noite

O ano novo começou com queixas de quem vive perto do rio Tejo: havia um navio a buzinar noite dentro, impedindo-os de dormir. O culpado? O nevoeiro. “É uma prática habitual em casos de nevoeiro que serve para evitar abalroamentos e avisar os outros navios” da sua presença, diz ao PÚBLICO o capitão do Porto de Lisboa, João Coelho Gil.

O capitão confirmou que a sereia (sirene) tocou durante as madrugadas desta quarta e quinta-feira. Questionado sobre o navio, o capitão remeteu esclarecimentos para mais tarde.

A prática está prevista no Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar em que há sinais sonoros próprios para serem utilizados quando existem condições de visibilidade reduzida (nevoeiro, neblina ou aguaceiros fortes).

A TSF avança que o navio em questão é o Western Miami, com bandeira das Filipinas, que está fundeado no Mar da Palha e se encontra a abastecer de combustível. Segundo o site Marine Traffic, trata-se de um cargueiro que saiu de Gijón, em Espanha, a 24 de Dezembro com destino a Brownsville, nos Estados Unidos, com chegada prevista a 20 de Janeiro. Este site diz que o navio continua atracado no rio Tejo, na zona em frente ao Terreiro do Paço.