Descarrilamento interrompe circulação no Metro do Porto entre a Trindade e o Dragão

Uma cabine de condução de uma composição do metro saiu dos carris na tarde desta quinta-feira e obrigou à interrupção da circulação entre as estações da Trindade e do Estádio do Dragão. O assessor da Metro do Porto, Jorge Morgado, adiantou ao PÚBLICO que o incidente não causou qualquer ferido.

“Na Linha F, a circulação entre o Dragão e Fânzeres faz-se com normalidade. Também se realizam viagens da Trindade para Norte”, explicou a mesma fonte.

O INEM assistiu uma mulher que terá ficado sobressaltada após o incidente, mas que não sofreu qualquer ferimento.

Ainda não se sabe ao certo quanto tempo demorará até que a situação seja resolvida e a circulação entre estas duas estações reposta.