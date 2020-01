Harry e Meghan associam-se a jornalistas que dão boas notícias

Harry e Meghan decidiram partilhar, no início deste novo ano, o trabalho de uma associação que tem conta no Instagram e que é administrada por jornalistas cujo foco do seu trabalho é dar notícias positivas. O duque e a duquesa de Sussex destacaram o @goodnews_movement. “Esta página de jornalismo cobre e celebra actos de bondade e boas notícias em toda a comunidade global. Esperamos que isso lhe traga alegria!”, escreveram.

O Goodnews_movement, com 194 mil seguidores, descreve-se como uma página dirigida por jornalistas apenas para dar “boas notícias”, que celebram heróis da comunidade local e actos de bondade, um pouco por todo o mundo.

Por exemplo, o último post partilhado é sobre a iniciativa da Universidade de Princeton, Nova Jérsia, EUA, que decidiu pendurar enormes retratos de alguns dos seus trabalhadores, como seguranças e pessoal de limpeza, para que se saiba que todos contribuem para a instituição e não apenas os seus reitores ou alumni mais famosos.

A conta dos duques de Sussex tornou-se no perfil de Instagram que mais rapidamente atingiu um milhão de seguidores em menos de seis horas. Actualmente tem dez milhões. Contudo, acabou por ser ultrapassado, em Outubro, quando Jennifer Aniston, a protagonista da série televisiva Friends, chegou àquela rede social e conquistou um milhão em cinco horas e 45 minutos.

No seu perfil, os duques, que actualmente estão de férias no Canadá, gostam de partilhar mensagens escritas, divulgar projectos e, claro, mostrar fotografias de família. Por exemplo, a imagem mais recente de Harry com o filho Archie, de oito meses, já foi vista por mais de 3,5 milhões de pessoas, desde que foi publicada na véspera do Ano Novo. A publicação, na qual os duques desejam saúde e felicidade a todos para o novo ano, acumulou mais de 260 mil “gostos” em meia hora, refere o El País.

Dias antes, o casal desejou as boas festas, partilhando uma fotografia da família, com o bebé a olhar directamente para a câmara.

Harry, Meghan e Archie passaram seis semanas fora do Reino Unido e vão regressar nos próximos dias. Por consequência, estiveram ausentes das festas da família real durante este período em que se celebra o Natal e a mudança de ano. Em vez disso, os duques de Sussex estiveram com a mãe de Meghan, nos EUA, no dia de Acção de Graças e, dias depois, viajaram para o Canadá, onde a ex-actriz viveu durante sete anos e onde foi filmada a série Suits, da qual fazia parte do elenco.